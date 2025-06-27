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Воспитал двух чужих, как своих: сколько детей у Джона Даттона из «Йеллоустоуна»

27 июня 2025 15:39
Джон Даттон

В его семье всё так сложно, что героя остается только жалеть.

В эпическом сериале «Йеллоустоун» от Тейлора Шеридана Джон Даттон — не просто глава могущественной династии ковбоев. Он — патриарх, у которого на плечах лежит не только бизнес, самое большое ранчо США, но и его семья.

Это история достойная шекспировской трагедии. Но сколько же у главного героя детей? Ответ не такой очевидный, как кажется.

старший сын

На первый взгляд — трое. Но всё не так просто.

  1. Ли Даттон — старший сын, верный делу семьи. Погиб в первом сезоне при защите ранчо. Именно его потеря стала одним из ключевых потрясений для Джона и всей семьи.

  2. Кейси Даттон — младший сын, женат на индианке. Постоянно балансирует между индейской культурой своей жены и лояльностью к отцу. Кейси часто бунтует, но всё равно не может окончательно порвать с родом Даттонов.

  3. Бет Даттон — единственная дочь и, пожалуй, самый сложный и интересный персонаж. Резкая, язвительная, преданная до боли. Её отношения с отцом самые глубокие и болезненные одновременно. Бет потеряла способность иметь детей, и эта рана — одна из самых непростительных в её прошлом.

  4. Джейми Даттон — юридически считается сыном Джона, но на деле — приёмный. Джон Даттон воспитал его, как родного, но всю жизнь держал на дистанции. Когда Джейми узнаёт правду, это становится спусковым крючком для раскола в семье.

  5. Рип Уиллер — фактически помощник, в юношестве прибившийся на ранчо. По факту правая рука Джона и единственный названный сын, который никогда его не подводит, служит верой и правдой.

семья Даттонов

Сложная семейная обстановка

Так что технически у Джона пятеро детей, но только трое биологических. И даже между ними — пропасть непонимания, боли и предательства.

В «Йеллоустоуне» не бывает простых родственных связей. Здесь семья — это и угроза и единственная опора. А дети Джона Даттона — живое подтверждение того, что быть отцом на диком Западе порой сложнее, чем пытаться усидеть на спине у быка.

К слову, создатель «Йеллоустоуна» уже знает, как он хочет закончить сериал. Эпичный вестерн с Кевином Костнером теперь можно посмотреть в Сети и бесплатно (и это совсем не тот фильм, о котором вы подумали).

Фото: Кадр из сериала «Йеллоустоун»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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