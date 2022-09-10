Воспитал чужой человек: сын Тереховой не стал молчать о родстве с известным режиссером

Вокруг сына Маргариты Тереховой Александра всегда ходило немало слухов. Например, говорили, что актриса родила его от режиссера Андрея Тарковского, с которым ей долгое время приписывали роман.

Однако на самом деле отцом звездного наследника стал таджикский актер Анвар Тураев. Вот только воспитал Александра не он, а чужой человек. Сын Тереховой не смолчал о родстве с известным режиссером в интервью изданию «Комсомольская правда».

Александр заявил, что вырос на глазах у Георгия Гаврилова. Тот относился к мальчику, как к родному сыну.

«Он пожертвовал всем и посвятил себя маленькому ребенку», — подметил Терехов.

Однако его пути с Гавриловым разошлись: актриса порвала отношения с режиссером и запретила ему общаться с ее сыном. Александру артистка тоже внушила, что ее экс-возлюбленный — «плохой человек», поэтому Терехов всячески его избегал. Лишь повзрослев, он понял, что его мать затаила обиду на бывшего избранника и «рубила с плеча».