Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

В Санкт-Петербурге полным ходом идут съемки восьмого сезона «Невского». Финал «Близкого врага» оставил зрителей с целой россыпью вопросов, главный из которых: как воскресят (и воскресят ли) Павла Семенова? Новые серии точно расставят точки над i, но уже сейчас можно предположить, какими дорогами пойдет сюжет.

Под прикрытием

Самый желанный для зрителей поворот — Семенов жив и работает под прикрытием. Версия, что весь спектакль с его «ликвидацией» организован спецслужбами, выглядит весьма правдоподобно.

В пользу этого, подметил TVmag, говорит странный диалог Максимова с Тучковым: мол, подполковник слишком легко отделался увольнением, хотя мог бы и сесть. Значит, и расстрел Семенова — часть тщательно разыгранной комбинации. Пули могли быть холостыми, «рана» — бутафорская. Павел «исчез» только для того, чтобы из тени разом обезглавить весь генераловский синдикат.

Если так, то впереди двойная игра: Семенов и Белова ведут подрывную работу против Архитектора, а параллельно Михайлов и Максимов ведут собственное расследование, шаг за шагом подбираясь к правде.

Вне закона

Второй вариант — Семенов «воскрес» сам, без ведомства и генералов. Сцену расстрела он мог провернуть вместе с Тучковым, который под шумок вышел из органов. И тогда новый сезон покажет Пашу вне закона: он прячется, вынужден действовать один или в паре с Беловой.

От прошлых связей он отрезан, но рано или поздно Михайлов или Максимов все равно выйдут на след — и тогда начнется настоящая охота на Архитектора, но уже по личной инициативе друзей Павла.

План Архитектора

Но что, если спектакль с «гибелью» — не его план, а интрига самого Архитектора? В финале седьмого сезона ясно дали понять, что у мафиозной сети есть свои «люди в погонах» и свои киллеры под видом водителей и охраны. Ликвидировать Семенова могло быть невыгодно: проще держать его в живых и использовать как пешку или наживку.

Не исключено, что отец Павла, который то ли мертв, то ли нет, тоже приложил руку к спасению сына — пусть даже ценой собственной свободы или жизни. Для Архитектора фальшивая смерть Семенова — способ сбить всех со следа и спровоцировать новые войны за власть.

Белова постаралась

Еще один интересный поворот — все провернула Белова. Ради спасения мужа она могла договориться хоть с дьяволом, а сотрудничество с Архитектором — это всего лишь плата за жизнь Павла. Если так, Таня и дальше будет притворяться пешкой в игре Архитектора, параллельно собирая информацию. Но есть проблема: Семенов, узнав о «сделке» жены, вряд ли будет сидеть сложа руки. Скандал в семье неизбежен, а значит, эмоции и ревность лишь подстегнут сюжет.

А если Семенов мертв?

И все же нельзя полностью исключать самый прозаичный вариант: Паша Семенов действительно мертв. Тогда его возвращение — лишь мираж Татьяны, а весь новый сезон будет полон флешбеков, расследований друзей и новых вылазок в попытках выйти на Архитектора.

Возможно, Паша будет «присутствовать» только в воспоминаниях и мыслях близких. Или — если сценаристы решат снова шокировать — окажется, что он не герой, а настоящий злодей, стоящий у истоков всей преступной сети.

Чем все закончится — покажет новый сезон. Одно ясно: в «Невском» редко бывает так, как кажется на первый взгляд.

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