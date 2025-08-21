Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

21 августа 2025 08:27
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Создателям сериала придется менять форматы.

Пятнадцать сезонов, сотни серий и миллионы фанатов по всему миру — «Сверхъестественное» давно стало культурным феноменом. Казалось бы, точка поставлена, но Джаред Падалеки и Дженсен Эклс регулярно подогревают интерес к возможному возвращению Винчестеров. И теперь к ним присоединился третий участник культовой команды — Миша Коллинз.

Актер, сыгравший ангела Кастиэля, и после финала шоу не раз признавался, что тоскует по проекту, изменившему его жизнь. Закрытие приквела «Винчестеры» он назвал «просто грустным», добавив, что с этим решением вселенная «Сверхъестественного» окончательно оборвалась.

Тем не менее Коллинз продолжает хранить надежду на возвращение, называя сериал «огромной главой своей биографии». Но есть нюанс: к бесконечной гонке за монстрами он возвращаться не готов.

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

«Я все еще держусь за надежду, что мы сможем найти способ воскресить шоу — может быть, фильм или ограниченный мини-сериал… просто возможность еще раз сказать героям здравствуй и прощай», — говорил актер.

Таким образом, фанаты получили прямой сигнал: Миша готов выйти на съемочную площадку хоть завтра, но только если это будет компактный проект, а не еще один марафон на десятки сезонов и сотни монстров.

Так что, когда (именно когда, а не если!) в один момент все трое — Сэм, Дин и Кастиэль — решат собраться вновь, у «Сверхъестественного» появится шанс на вторую жизнь, пусть и в укороченном формате.

Ранее мы также писали: «Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5» МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5» Читать дальше 22 августа 2025
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Читать дальше 22 августа 2025
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Читать дальше 21 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами 175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами Читать дальше 20 августа 2025
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Читать дальше 20 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Читать дальше 19 августа 2025
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше