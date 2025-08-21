Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Пятнадцать сезонов, сотни серий и миллионы фанатов по всему миру — «Сверхъестественное» давно стало культурным феноменом. Казалось бы, точка поставлена, но Джаред Падалеки и Дженсен Эклс регулярно подогревают интерес к возможному возвращению Винчестеров. И теперь к ним присоединился третий участник культовой команды — Миша Коллинз.

Актер, сыгравший ангела Кастиэля, и после финала шоу не раз признавался, что тоскует по проекту, изменившему его жизнь. Закрытие приквела «Винчестеры» он назвал «просто грустным», добавив, что с этим решением вселенная «Сверхъестественного» окончательно оборвалась.

Тем не менее Коллинз продолжает хранить надежду на возвращение, называя сериал «огромной главой своей биографии». Но есть нюанс: к бесконечной гонке за монстрами он возвращаться не готов.

«Я все еще держусь за надежду, что мы сможем найти способ воскресить шоу — может быть, фильм или ограниченный мини-сериал… просто возможность еще раз сказать героям здравствуй и прощай», — говорил актер.

Таким образом, фанаты получили прямой сигнал: Миша готов выйти на съемочную площадку хоть завтра, но только если это будет компактный проект, а не еще один марафон на десятки сезонов и сотни монстров.

Так что, когда (именно когда, а не если!) в один момент все трое — Сэм, Дин и Кастиэль — решат собраться вновь, у «Сверхъестественного» появится шанс на вторую жизнь, пусть и в укороченном формате.

Ранее мы также писали: «Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров