Восходящая звезда Голливуда «забыла» надеть блузку под пиджак: ее наряд поразил всех (фото)

Зендея известна во всем мире своим талантом и красотой. Артистка регулярно становится героиней глянцевых журналов, а эксперты давно признали ее иконой стиля. При этом артистка не боится экспериментировать, а ее образы будоражат поклонников.

Так, несколько дней назад звезда «Человека-паука» прибыла в Париж на очередную неделю моды. Для светских мероприятий и показов она выбрала леопардовый образ, состоящий из высоких сапог, коротких шорт и жакета. А пикантности наряду Зендея добавила, полностью отказавших от блузки, заменив ее аккуратным бра.

Смелый наряд шокировал поклонников. В комментариях в блоге, где артистка поделилась образом, фанаты осыпали 26-летнюю знаменитость комплиментами и признаниями в любви.