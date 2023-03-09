Восходящая звезда Голливуда «забыла» надеть блузку под пиджак: ее наряд поразил всех (фото)
Фанаты не стали скрывать своего восторга.
Зендея известна во всем мире своим талантом и красотой. Артистка регулярно становится героиней глянцевых журналов, а эксперты давно признали ее иконой стиля. При этом артистка не боится экспериментировать, а ее образы будоражат поклонников.
Так, несколько дней назад звезда «Человека-паука» прибыла в Париж на очередную неделю моды. Для светских мероприятий и показов она выбрала леопардовый образ, состоящий из высоких сапог, коротких шорт и жакета. А пикантности наряду Зендея добавила, полностью отказавших от блузки, заменив ее аккуратным бра.
Смелый наряд шокировал поклонников. В комментариях в блоге, где артистка поделилась образом, фанаты осыпали 26-летнюю знаменитость комплиментами и признаниями в любви.
«Главная звезда Голливуда», «Какая же ты красивая», «Великолепная красота», «Я без ума от тебя, ты богиня», — восторгаются поклонники.