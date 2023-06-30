Восхитительный вид сзади: Туктамышева оголила пятую точку на пикантном видео
Артистка не боится откровенных публикаций.
Елизавета Туктамышева решила провести первый месяц лета в отпуске. Спортсменка отправилась на курорт в Мексике, откуда поделилась весьма пикантным видео в своем блоге.
В ролике фигуристка, примерив белоснежный раздельный купальник, спускается в бассейн, расположенный на берегу океана. Туктамышева красуется собственной фигурой и загаром, не забывая показать и эффектные виды курорта.
Подписчики не смогли пройти мимо нового ролика. Обсуждая запись, они пожелали Туктамышевой приятного отдыха и отдельно отметили ее красоту. По мнению большинства, у спортсменки прекрасная фигура, что в очередной раз подтвердил пикантный ролик, а саму ее смело можно назвать красивейшей российской фигуристкой.
«Вот это фигурка», «Красотка», «Вот это девушка», «Невероятная красота», «Богиня»,
— уверены восторженные пользователи сети.