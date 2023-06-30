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Восхитительный вид сзади: Туктамышева оголила пятую точку на пикантном видео

30 июня 2023 12:30
Восхитительный вид сзади: Туктамышева оголила пятую точку на пикантном видео

Артистка не боится откровенных публикаций.

Елизавета Туктамышева решила провести первый месяц лета в отпуске. Спортсменка отправилась на курорт в Мексике, откуда поделилась весьма пикантным видео в своем блоге.

В ролике фигуристка, примерив белоснежный раздельный купальник, спускается в бассейн, расположенный на берегу океана. Туктамышева красуется собственной фигурой и загаром, не забывая показать и эффектные виды курорта.

Подписчики не смогли пройти мимо нового ролика. Обсуждая запись, они пожелали Туктамышевой приятного отдыха и отдельно отметили ее красоту. По мнению большинства, у спортсменки прекрасная фигура, что в очередной раз подтвердил пикантный ролик, а саму ее смело можно назвать красивейшей российской фигуристкой.

«Вот это фигурка», «Красотка», «Вот это девушка», «Невероятная красота», «Богиня»,

— уверены восторженные пользователи сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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