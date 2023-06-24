Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Восхитила даже Елизавету II: «тайной» дочери Меган Маркл уже 10 лет (фото)

Восхитила даже Елизавету II: «тайной» дочери Меган Маркл уже 10 лет (фото)

24 июня 2023 10:15
Восхитила даже Елизавету II: «тайной» дочери Меган Маркл уже 10 лет (фото)

Слухи о третьем ребенке герцогини набирают обороты.

Принц Гарри и Меган Маркл, как известно, воспитывают двоих детей. Однако недавно стали набирать обороты слухи, что у герцогини Сассекской есть еще один ребенок — тайная дочь по имени Айви.

На днях девочке исполнилось 10 лет. Ее мама Джессика Малруни и по совместительству близкая подруга Меган обнародовала эту радостную новость в своих соцсетях. Она трогательно поздравила Айви с днем рождения и поделилась ее фото. Девочка растет настоящей красавицей с ангельскими глазами.

Есть версия, что Джессика — это вовсе не родная мать Айви. Девочку якобы родила Маркл, но из-за своего бедственного положения отдала нежеланного ребенка на усыновление. Подозрение вызывают и фото Меган десятилетней давности, на которых она выглядит заметно округлившейся как на приличном сроке беременности.

Самое интересное, что про Айви знал даже королевский дом. Девочка присутствовала и на свадьбе Меган и Гарри и видела саму Елизавету II. Королева была восхищена красотой и очарованием маленькой Айви.

Неизвестно, насколько правдивы слухи о родстве девочки и Меган. Маркл действительно относится к ней как к родной и ни в чем не отказывает.

Восхитила даже Елизавету II: «тайной» дочери Меган Маркл уже 10 лет (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше