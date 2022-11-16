Восхищению СССР нет предела: не поверите, что хранит у себя дома Леонардо ДиКаприо

Российские поклонницы Леонардо ДиКаприо не устают заявлять о его русских корнях. Американский актер действительно имеет отношение к нашей стране: его бабашку при рождении звали Елена Смирнова. В некоторых интервью он уверяет, что и по линии деда в его роду были русские, а значит, его можно считать таким на 50%.

Более того, в прошлом ДиКаприо всерьез собирался посетить родину бабушки. До Перми актер, правда, так и не добрался, но в Санкт-Петербург он приезжал 12 лет назад. Леонардо не скрывает свою любовь к русской культуре. Он известен как коллекционер живописи, а особое место в его собраниях занимают советские плакаты кинопремьер.

Все работы актер хранит у себя дома. Несколько лет назад он устраивал выставку коллекции, продемонстрировав творения Сальвадора Дали, Жана-Мишеля Баскии, Пабло Пикассо и других художников. Среди них нашлось место и для постеров золотого голливудского кино. А вот афиши с фильмами СССР ДиКаприо показывать не захотел.