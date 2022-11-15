Вошел в историю не только кино: как увековечили главную звезду фильма «Ко мне, Мухтар!»

Основные сложности с подбором актеров для фильма «Ко мне, Мухтар!» ожидаемо возникли с собакой. После длительных кастингов были выбраны три пса: самый молодой из них играл Мухтара в небольшом числе сцен, а остальные съемочные эпизоды должны были разделить между собой «опытные» актеры Байкал и Урал. Но на площадке возникли проблемы: собаки слушались команд, но очень пугались съемочного оборудования.

И тогда работники случайно вспомнили письмо инженера-собаковода, который так восхитился идеей фильма, что даже прислал на студию свой вариант сценария. Мужчина очень хотел, чтобы в ленте сыграл его пес по имени Дейк. Овчарка не подвела хозяина. Мухтар в исполнении Дейка не боялся ни больших вентиляторов, ни камер, ни операторов. Он послушно выполнял все необходимые трюки.

Дейк так впечатлил всю команду, что после окончания съемок его имя решили увековечить. Пса внесли во Всесоюзную племенную книгу служебных собак ДОСААФ под шифром ДЕЙК К-252.