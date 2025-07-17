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Вошел именно в ту дверь: культовые «Карты, деньги, два ствола» не хотели пускать в прокат, но карьеры Стэйтема и Ричи случайно спас Том Круз

17 июля 2025 08:56
Вошел именно в ту дверь: культовые «Карты, деньги, два ствола» не хотели пускать в прокат, но карьеры Стэйтема и Ричи случайно спас Том Круз

А ведь актер мог попросту не ответить на звонок.

В списке актеров «Карты, деньги, два ствола» вы встретите Джейсона Стэйтема, Винни Джонса, Декстера Флетчера… но Тома Круза там не найдете. А ведь именно он, сам того не планируя, спас этот британский криминальный боевик от забвения и дал путевку в жизнь и Гаю Ричи, и будущему «Перевозчику».

В конце 90-х «Карты» были всего лишь рискованным дебютом начинающего режиссера. Денег на раскрутку не было, студии отмахивались — в США лента рисковала отправиться прямиком на полку «видео для любителей». Продюсер Мэттью Вон уже почти махнул рукой на карьеру, но один звонок изменил все: он попросил исполнительного продюсера Труди Стайлер достучаться до Тома Круза.

Вошел именно в ту дверь: культовые «Карты, деньги, два ствола» не хотели пускать в прокат, но карьеры Стэйтема и Ричи случайно спас Том Круз

Задача? Убедить суперзвезду 90-х, нет, даже не сыграть в фильме — а просто прийти на закрытый показ для американских байеров. Это был не красный ковер и не премьера с шампанским — всего лишь маленький зал на лоте Sony. Круз мог бы и не приехать. Но приехал.

Мэттью Вон позже вспоминал, как от скучающих менеджеров не осталось и следа: Круз вошел — и внезапно все «среднее звено» начали лихорадочно названивать шефам. Те подтянулись на место, и вот уже малозаметный британский фильм стал горячим лотом. Круз выдал финальный аккорд:

«Это лучший фильм за последние годы. Вы с ума сошли, если не купите его!»

Эти слова породили настоящую битву за права на прокат. В итоге «Карты» вышли в кино, стали культовыми, породили «Большой куш» и целую волну британских гангстерских комедий. Стэйтем, Ричи, Вон — все они получили карьерный трамплин. А Том Круз? Он просто сел в машину и уехал с показа — спасать уже что-то другое.

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Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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