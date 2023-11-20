Восемнадцать или восемьдесят? Узнайте свой точный психологический возраст (тест)

Возраст — это не только цифра в удостоверении личности, но и совокупность опыта, привычек, особенностей характера. Психологически человек может быть гораздо взрослее, чем кажется. Или намного младше: наверняка каждый хотя бы раз встречал убеленного сединами старца, который ведет себя, словно мальчишка.

Понять, что «ментальное» количество лет не соответствует прожитым, легко. Достаточно посмотреть на особенности поведения. Молодой человек, ощущающий себя взрослым и уставшим, будет брюзжать без конца. А почтенная дама в годах наденет модные кроссовки и заявит о планах завести личный блог или прыгнуть с парашютом.

Знакомо? Если вам кажется, что психологический возраст отличается от настоящего, можно даже вычислить, насколько. Для этого пройдите тест — короткие вопросы помогут лучше узнать самого себя.