Воровал голубей, сбежал из тюрьмы: культовый хит «Операции “Ы”» написал криминальный авторитет — и в фильм его взяли из-за Никулина

Сегодня сложно представить «Операцию “Ы”» без знаменитой «Постой, паровоз». Грустная, пронзительная, и за ней — совсем не весёлая судьба её автора. Мало кто знает, что слова этой ушедшей в народ песни написал человек, который большую часть жизни провёл за решёткой и снискал уважение в уголовном мире.

Николай Ивановский родился в 1928 году. В детстве в Ленинграде мода на голубей была такой, что их держали, меняли — и, конечно, таскали чужих. Так 14-летний Николай попал в детскую колонию за кражу голубей. Освободившись, он продолжил «дело» — воровал еду, сбегал из тюрьмы «Кресты», жил в притонах, обзавёлся авторитетными татуировками и, по слухам, стал «смотрящим».

И вот в Карелии он начал писать стихи — лагерные куплеты, воровские баллады. В 1953-м чудом выжил в массовой резне уголовников на Таймыре — спасла Сталинская амнистия. После освобождения устроился на «Ленфильм», хотел стать техником, но с судимостью его пустили только в грузчики.

Зато этого хватило, чтобы быть рядом с кино. На съёмках он напевал «Постой, паровоз», и песня попала в нужные уши. Юрий Никулин, услышав «блатной» хит, настоял: его нужно добавить в фильме! Гайдай своей главной звезде не возражал.

Ивановский ушёл из жизни в 2007-м — уже членом Союза писателей, что само по себе невероятно. Его перу принадлежат и другие песни, которые знали воровские круги: «Не губите молодость, ребятушки…», «Свободу вы любите…» — всё это звучало во дворах, в куплетах и, конечно, тюрьмах.

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