Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк много лет не появляется на публике. Все время она проводит на лечении или в особняке, в котором живет вместе с мужем Петром Чернышевым и матерью Валентиной Борисовной. Именно она по документам является владелицей дома, купленного дочерью. Фактически же женщина прикладывает все силы, чтобы помочь Анастасии в реабилитации.

Анна Заворотнюк последние годы проживает в Дубае, но специально прилетела в Москву ради важного для всей семьи дня. В социальных сетях девушка опубликовала снимки цветов, которыми завален родительский дом. Бабушка Валя отмечает юбилей: женщине исполнилось 80 лет. «Дорогой Валечке 18», — написала в микроблоге внучка именинницы.

Судя по всему, дом Заворотнюк просто утопает в цветах. Валентину Борисовну любит и уважает не только вся семья, но и многочисленные друзья и родственники.