Ворчун или Соня? Этот тест определит, какой вы гном

Первый полнометражный цветной мультфильм Уолта Диснея, легендарная “Белоснежка”, вышла в свет в 1937 году. История о милой падчерице, прогневавшей свою злую мачеху-королеву, и семи гномах, которые помогли девушке в беде, принесла Диснею признание критиков, обычных зрителей, премию “Оскар” и небывалый доход. Любопытно, что во время работы над сценарием авторы предложили для гномов на выбор целых 50 имен, из которых впоследствии утвердили семь - это знакомые всем с детства Умник, Весельчак, Ворчун, Соня, Чихун, Скромник и Простачок. Изначально создатели хотели сделать этих персонажей отталкивающими внешне, чтобы резче был контраст между их видом и характером. Однако аниматоры Фред Мур, Фрэнк Томас и Фред Спенсер были против и предложили Диснею нарисовать гномов забавными, симпатичными, чтобы они вызывали у зрителя исключительно позитивные эмоции. Создатель киностудии дал добро, и помощники Белоснежки получились такими, какими они знакомы каждому зрителю. Кстати, их эскизы были утверждены сразу же, а вот с Белоснежкой аниматорам пришлось помучиться и перерисовать ее, прежде чем эскиз одобрили.

На какого гнома из “Белоснежки” вы похожи? Узнайте, ответив на вопросы теста.