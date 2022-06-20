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Киноафиша Статьи «Могла найти и получше»: в Сеть слили фото отца дочери Тутберидзе

«Могла найти и получше»: в Сеть слили фото отца дочери Тутберидзе

20 июня 2022 15:00
«Могла найти и получше»: в Сеть слили фото отца дочери Тутберидзе

Диана Дэвис заинтриговала поклонников.

19-летняя Диана Дэвис впервые показала в соцсетях снимок с отцом. В День отца спортсменка опубликовала фото с высоким темноволосым мужчиной в костюме. На другом кадре он позирует на фоне яхт. Такая откровенность вызвала удивление у поклонников фигуристки. Тренер Этери Тутберидзе почти 20 лет скрывала личность избранника, от которого она родила дочь в Америке.

«Ничего себе!», «Вопросов больше, чем ответов», — отметили пользователи соцсетей.

«Могла найти и получше»: в Сеть слили фото отца дочери Тутберидзе

Вокруг Дэвис ходило немало слухов. Сообщалось, что ее отцом является спортсмен Сергей Буянов, муж фигуристки Елены Водорезовой и по совместительству подруги Тутберидзе. Якобы Этери закрутила с женатым коллегой интрижку, а когда о ее беременности стало известно, спешно улетела в США. Но Буянов признал дочь, поэтому у Дианы и отчество Сергеевна. Однако Тутберидзе настаивала на том, что родила Диану от техасского бизнесмена по фамилии Дэвис. Отношения с ним быстро изжили себя, и роман закончился. А Диана в интервью даже утверждала, что родители поддерживают общение и вместе встречаются на семейных праздниках. По всей видимости, День отца стал очередным подобным мероприятием. Ведь сейчас и Этери, и Диана находятся в США.

Фото: Legion-Media, кадр из программы, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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