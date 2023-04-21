Вопрос закрыт: вот на кого на самом деле похожа дочь Апиной от сурмамы (фото)

Алена Апина долго боролась за то, чтобы познать счастье материнства. В браке с Александром Иратовым певица на протяжении семи лет безуспешно лечилась от бесплодия. Многократные попытки сделать ЭКО также не принесли желаемого результата. Тогда у знаменитости остался один выход.

Исполнительница прибегла к услугам суррогатной матери, чего никогда не скрывала от публики. Ксения Иратова появилась на свет в декабре 2001 года. Когда звездной наследнице было 15 лет, ее родители расстались.

Артистка сильно привязана к любимой дочери и поддерживает любые ее начинания. Ксения уже определилась с профессией: покорять шоу-бизнес она не пожелала и решила стать нейрохирургом.

Между тем фанаты звезды 90-х ранее любили спорить на тему о том, на кого из родителей больше похожа Ксения. Но теперь этот вопрос закрыт окончательно. Иратова, которой сегодня 21 год, выросла полной копией своего отца.