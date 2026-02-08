Оповещения от Киноафиши
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)

Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)

8 февраля 2026 19:34
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)

Так и быть, дадим небольшую подсказку: «тропические» фрукты тут ни при чем.

Знаете ли вы, что легендарные герои советского кино порой совершали на экране поступки, за которые в других странах могли… попросту арестовать? За обычный, казалось бы, бытовой жест, который в одной культуре – норма, а в другой – уголовное преступление.

Строги законы Таиланда. Там есть правило, которое иностранцы часто нарушают по незнанию – и платят за это огромные штрафы, а то и получают реальный срок.

А теперь представьте, что этот самый запрещенный жест совершенно случайно, без задней мысли, совершает герой одного из самых народных и пересматриваемых советских фильмов. Правда, место действия там – вовсе не Таиланд, но тоже живописный край.

Причем происходит все в такой милой, комичной сцене, что никому в голову не придет искать в ней криминал.

Попробуете угадать, что это за фильм? Проверьте свою киноэрудицию – вопрос настолько каверзный, что однажды поставил в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?».

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
