Вопрос почти решенный: что известно об освобождении Михаила Ефремова

Шансы снять с себя клеймо узника и преступника у Михаила Ефремова резко скакнули вверх. Все дело в лазейке в законе, которой пользуются хитрые и умные заключенные, отбывающие срок по статье как у Ефремова. У артиста, ставшего виновником смертельного ДТП, есть возможность вот-вот выйти по УДО.

Адвокат Вадим Багатурия в эксклюзивном разговоре с Blitz.style обрисовал перспективы актера обрести покой при помощи условно-досрочного освобождения. Все, что нужно Ефремову для письма счастья, — это отсидеть часть срока (сделано) и иметь позитивную характеристику из мест не столь отдаленных. Задавшись целью, актер с легкостью решит проблему многолетнего заточения в каталажке.