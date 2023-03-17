Вопрос на «Что? Где? Когда?» поставил Градского в тупик: ответ знает даже школьник

За всю многолетнюю историю «Что? Где? Когда?» на передачу поступали самые разные вопросы. Некоторые из них ставили в тупик даже самых авторитетных персон, причем сила этих загадок крылась в простоте.

Это произошло в 2013 году, когда за стол села команда Михаила Барщевского. В состав вошли такие известные персоны, как Кирилл Набутов и Александр Градский. Им достался занятный вопрос от младшеклассника.

Загадка звучала так: Сын попросил у отца деньги, чтобы купить велосипед. Тот ответил отпрыску, что он должен их заработать, и предложил ему продавать лимонад. Отец пообещал, что он выплатит сумму, которая равна квадрату выручки. Сын получил 3 доллара, и родитель вручил ему 9. Однако тот отказался брать эти деньги, объяснив, что отец должен ему гораздо больше. Какую сумму потребовал сын? Почему?

Александр Градский ответил, что сын разложил три купюры, так, чтобы они представляли собой квадрат, и в результате они сложились в цифру 111 долларов. Певец ошибся. Ответ был таков: 3 доллара — это 300 центов, а 300 центов в квадрате — это 90 тысяч центов, что, в свою очередь, равняется 900 долларам.

Члены команды, гости клуба и зрители пришли в восторг от ответа, ведь все оказалось намного проще, чем они думали. То, что было под силу школьнику, оказалось для опытных интеллектуалов неразрешимой задачей.