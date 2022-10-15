Вопрос мучил поклонников 12 лет: разгадана главная тайна сериала «Остаться в живых»

Культовый сериал «Остаться в живых» завершился еще в 2010 году, однако у поклонников проекта осталось множество вопросов к создателям. Но пользователи сумели разгадать одну давнюю загадку.

Фанаты поняли, как Джейкоб – местное божество – покидал остров без каких-либо транспортных средств.

Оказывается, ответ нужно искать в 6 сезоне. Джейкоб наблюдал за своими противниками при помощи зеркал в Маяке, однако, вероятно, он использовал сооружение не только для этих целей.

Поклонники предполагают, что Маяк был телепортатором, которым пользовался Джейкоб, а сама постройка существовала задолго до его рождения. Согласно данной версии, Джейкоб лишь перенастроил Маяк под свои нужды.