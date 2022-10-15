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Киноафиша Статьи Вопрос мучил поклонников 12 лет: разгадана главная тайна сериала «Остаться в живых»

Вопрос мучил поклонников 12 лет: разгадана главная тайна сериала «Остаться в живых»

15 октября 2022 19:30
Вопрос мучил поклонников 12 лет: разгадана главная тайна сериала «Остаться в живых»

Секрет оказался в Маяке.

Культовый сериал «Остаться в живых» завершился еще в 2010 году, однако у поклонников проекта осталось множество вопросов к создателям. Но пользователи сумели разгадать одну давнюю загадку.

Фанаты поняли, как Джейкоб – местное божество – покидал остров без каких-либо транспортных средств.

Оказывается, ответ нужно искать в 6 сезоне. Джейкоб наблюдал за своими противниками при помощи зеркал в Маяке, однако, вероятно, он использовал сооружение не только для этих целей.

Поклонники предполагают, что Маяк был телепортатором, которым пользовался Джейкоб, а сама постройка существовала задолго до его рождения. Согласно данной версии, Джейкоб лишь перенастроил Маяк под свои нужды.

Фото: Кадры из сериала «Остаться в живых» (2004-2010)
Алла Новикова
Алла Новикова
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