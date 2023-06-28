Вопрос измен закрыт: Алсу раскрыла о муже всю правду

Певица Алсу положила конец слухам о разладе в своей семье. Новое фото в ее микроблоге показало, как на самом деле обстоят дела между артисткой и ее супругом.

Не так давно Алсу отправилась из России в Амстердам. В своем микроблоге она рассказала о красивой местной архитектуре и прекрасном концерте Бейонсе, который недавно посетила.

Также певица поделилась фотографией романтической прогулки с супругом. На снимке они крепко обнимают друг друга во время поездки на лодке. Певица и ее муж выглядят счастливыми и умиротворенными.

Этим постом Алсу поставила точку в истории о распаде семьи из-за неверности мужа. Долгое время в Сети ходили слухи о том, что певица узнала об измене супруга, Яна Абрамова, из-за чего готовится к разводу.

Пара никак не комментировали эти слухи, но, очевидно, о расторжении брака речи у них не идет.