«Вопрос духовных ценностей»: в России могут официально запретить «Игру в кальмара», и виной всему — «17 мгновений весны»

Кто бы мог подумать, что из-за советского Штирлица россияне рискуют остаться без главного сериала современности.

Скандал вокруг третьего сезона «Игры в кальмара» может вылиться для Netflix в многомиллионный штраф, а для зрителей — в запрет сериала на территории России. Москвич Дмитрий Скрипниченко, генеральный директор PR-агентства Consigliere, объявил, что подаст иск в суд и Роскомнадзор. По его словам, в новом сезоне «Игры» он услышал слишком уж знакомую мелодию — ту самую из «17 мгновений весны» Микаэла Таривердиева.

«Ты включаешь третий сезон сериала и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма. У меня складывается ощущение, что происходит незаконное использование композиции», — заявил Скрипниченко «Газете.Ru», так и не дав, впрочем, таймкода, чтобы все зрители могли сравнить.

Сейчас юристы готовят документы и не исключают обращения в международные организации по авторским правам.

Адвокат Геннадий Кузьмин, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ, подтвердил, что если факт плагиата докажут, Netflix может еще и лишиться права показывать третий сезон «Игры в кальмара» в нашей стране.

«Если исходить из требований, которых просит истец, то можно говорить вообще о том, чтобы запретить показ третьего сезона "Игры в кальмара" в России. Речь может идти о суммах в десятки миллионов и даже 100 миллионов рублей (более $1 млн). Вопрос духовных ценностей», — отметил он.

Кстати, ранее Netflix уже пытались обвинить в плагиате — индийский режиссёр Сохам Шах подавал иск, заявив, что сюжет «Игры в кальмара» украден из его фильма 2009 года.

На этот раз ставка ещё выше: посягать на наследие Таривердиева трогать россияне не дадут — ни за какие миллиарды.

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