Помните Ляльку из «Интердевочки»? Куда с экранов неожиданно пропала красавица актриса

Дебют Анастасии Немоляевой случился в кино в 10 лет. В фильм «Старый Новый год» в 1980 году ее пригласили знакомые семьи: дома всегда было много киношников, ведь папа девочки Николай Немоляев работал оператором на «Мосфильме», а его сестра Светлана была звездой советского кино.

Родные прочили Насте будущее в кино, хотя сама она больше любила рисовать. Однако девушка предпочитала не спорить с семьей. В 1986 году Немоляева сыграла заметную роль в фильме «Курьер», после чего сама стала известной актрисой. А в ленте «Интердевочка» Анастасия воплотила на экране подругу главной героини, медсестру Лялю — настоящую красавицу, которая вызвала восхищение у зрителей.

Немоляева окончила ГИТИС, играла в театре и снималась в кино, но счастья от карьеры не получала. Все изменила встреча с партнером по съемкам в картине «Сны о России» Цутому Исудзима. У мужчины было двойное гражданство и русское имя Вениамин Скальник. Молодые люди влюбились друг в друга и вскоре сыграли свадьбу.

В браке Анастасия решилась исполнить мечту: она фактически ушла из кино, лишь изредка снималась в отдельных проектах. Свободное время Немоляева тратила на воспитание троих дочек и художественную роспись мебели, ткани, платков и посуды в собственной мастерской. Одним из первых заказчиков актрисы был Роман Абрамович, пишет «Новый очаг».