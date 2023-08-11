Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»

Оксана Пушкина запомнилась миллионам российских зрителей благодаря авторской передаче «Женские истории». Шоу выходило на федеральном канале и регулярно собирало у экранов множество поклонниц. Героями программы Пушкиной становились известные женщины страны, которые делились своими секретами.

Передача с успехом шла на экранах два года, после чего из-за конфликта с руководством ведущая решила перейти на другой канал. Там вскоре начала выходить телепрограмма «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». Удивительно, но и прежнее ток-шоу продолжало существовать на экранах.

«Женские истории» возглавила Татьяна Пушкина, которая была как две капли воды похожа на свою предшественницу. Зрители тут же решили, что блондинки приходятся друг другу сестрами.

По всей видимости, на этом сходстве и слухах о родстве и решили сыграть продюсеры шоу в надежде на рейтинги. Тем не менее, вопреки всем сплетням, Татьяна и Оксана Пушкины были лишь однофамилицами и даже родились в разных городах.