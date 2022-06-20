Вопреки слухам об уходе из Artik & Asti: Артик вновь вышел на сцену

Артем Умрихин взбудоражил поклонников, появившись на одном из концертов Artik & Asti.

Вот уже несколько месяцев, судя по данным СМИ, Севиль Велиева, новая солистка коллектива, выступает одна. Знаменитость сольно исполняет все композиции группы на корпоративах и концертах, а Умрихин не появляется вместе с ней на сцене. Подобные перемены заставили многих поклонников забеспокоиться: некоторые предположили, что продюсер даже мог покинуть коллектив, оставив Велиеву в качестве единственной певицы в Artik & Asti. Умрихин не выходил на связь и даже не откликнулся на призывы светской журналистки Алены Жигаловой, которая в своем YouTube-шоу уже обсудила сложившуюся ситуацию.

Однако, как оказалось, поклонникам группы не о чем беспокоиться. На одном из недавних выступлений артист все-таки вышел на сцену. Знаменитость появился вместе с Велиевой, чтобы исполнить свою партию.

Лучше присядьте: вот как выглядят актрисы фильмов для взрослых в реальной жизни

При этом сам Умрихин продолжает хранить молчание. Неизвестно, где он находился все это время, а также планирует ли вернуться к постоянным выступлениям со своей партнершей.