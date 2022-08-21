Вопреки плюсам капитализма: звезда «Гардемаринов» горько жалела о переезде в США

Изобилие на полках магазинов не спасало от тоски по родине.

Людмила Нильская, сыгравшая Марту в фильме «Гардемарины, вперед!» в 90-е годы столкнулась с той же бедой, что и многие ее коллеги — отсутствие работы и денег. В такой тяжелый период отец ее супруга пригласил пару переехать в США — страну возможностей.

Муж актрисы преисполнился надежды открыть собственный бизнес за океаном и стать зажиточным семьянином, но реальность оказалась куда суровее. Дело прогорело, а Нильской пришлось работать продавщицей да уборщицей, так как пробиться в Голливуде у экс-звезды СССР не вышло.

Людмила Валерьевна горько жалела о поездке в Америку, все чаще она с тоской вспоминала родину, хотя мать, гостившая у нее временами, выражала восхищение изобилию товаров в супермаркетах.

Нильской достоинства капитализма со временем опротивели: ни друзей, ни профессии, ни обещанной сказочной жизни у нее не было. Поэтому когда вскрылась правда об измене мужа и пришла пора подавать бумаги на развод, артистка выдохнула с облегчением — она могла вернуться домой.

Россия приняла «беглянку»: сначала Людмилу приютила бывшая однокурсница, затем удалось получить место в театре, а спустя еще несколько лет появились предложения о съемках в кино.