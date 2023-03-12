Вопреки неказистой внешности: ахнете при виде «горячего» мужа королевы пародий (фото)

Такой брак вселит надежду выйти замуж за принца даже в неуверенных девушек.

Кинокарьера Селесты Барбер не задалась, но сегодня уже понятно, что это к лучшему. Австралийка за полтора года стала знаменитой, пародируя полные роскоши и пафоса снимки селебрити в социальных сетях. У смешной королевы ироничных фотографий, которая не обладает выдающимися внешними данными, есть свой король.

Апи Робин — знойный загорелый брюнет и горячий муж. По такому запросу (hothusband) его можно найти в Интернете. С Барбер он живет уже 9 лет, в браке у них родилось двое сыновей.

Робин часто делится забавными моментами из повседневной жизни в блоге: вот он готовит коктейль для жены, вот играет на гитаре серенаду для собаки. Сама Барбер сравнивает его с австралийской версией бога Адониса. Он, как известно, умудрился влюбить в себя саму Афродиту.

Свалившуюся на него популярность Робин переносит стойко, стараясь посвящать все время семье. Барбер считает, что их союз смешной девчонки и красивого парня — это идеальный брак.