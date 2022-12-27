Вопиющий провал: почему советский «Остров сокровищ» даже смотреть стыдно

Роман «Остров сокровищ» экранизировали во многих странах, и советские кинематографисты не остались в стороне. Адаптация с Олегом Далем вышла в 1982 году и быстро завоевала зрительскую любовь. Но уже тогда в глаза бросался один неловкий момент, полностью перечеркивающий логику.

Роль Джима Хокинса сыграл Федя Стуков, который на тот момент считался самым знаменитым ребенком-актером в стране. Он уже успел поработать с Никитой Михалковым в «Родне», а также сыграл Тома Сойера в экранизации повести Марка Твена. Режиссер «Острова сокровищ» лично пригласил 9-летнего Стукова на роль Хокинса, учитывая его звездный статус. Однако такое решение можно назвать провалом, а не удачей.

По сюжету Джим вступает в фазу взросления, то есть ему как минимум 12-13 лет. К тому же, Хокинс — это уже довольно «прожженный» юноша, за плечами которого было убийство. Глядя на 9-летнего Стукова, поверить в такой богатый жизненный опыт юноши просто невозможно. Да и сам фильм сделан в комедийном ключе, хотя оригинал — довольно мрачная книга, как пишет Дзен-канал «Горожанин ». Но плюс это или минус должны решать, конечно, зрители.