Вопиющий ляп как на ладони: никто не заметил этого позорного прокола в фильме «Один дома»

Комедия «Один дома» вышла в прокат в 1990 году и сразу же была признана культурным феноменом. Фильм сделал звездой главного героя Маколея Калкина, а фанаты со всего мира даже спустя 30 лет продолжают наблюдать за приключениями мальчика, сражающегося с грабителями. Однако, как оказалось, многочисленные зрители не замечали неожиданный ляп, который позволили себе сценаристы.

Так, во время сборов в отпуск мама семейства Кейт Маккалистер в исполнении Кэтрин О’Хара спрашивает у сына, взял ли он все необходимые вещи в поездку. Оказывается, она имеет в виду не одежду, лекарства или средства личной гигиены. По ее мнению, в столице Франции, куда они едут на каникулы, самым важным являются туалетная бумага и питьевая вода.

Многие поклонники, как пишет Дзен-канал «Рожден в СССР », не обращали внимание на этот ляп, однако некоторые все-таки не прошли мимо неожиданного сюжетного хода. Как отметили зрители, сценаристы предпочли не концентрироваться на этой детали в надежде, что зрители не заметят ляп, или сами просто не представляют, где находится Париж и что нужно брать в поездку.