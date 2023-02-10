Вопиющее невежество американцев: этот ляп в «Титанике» не замечали 25 лет

Впервые фильм «Титаник» вышел на экраны в далеком 1997 году. История любви Джека Доусона и Роуз Дьюитт Бьюкейтер на фоне одной из самых страшных трагедий ХХ столетия раз и навсегда покорила сердца зрителей по всему миру.

Впоследствии проект Джеймса Кэмерона не раз выходил на большие экраны — например, в 2012 году появилась уникальная возможность увидеть ленту в формате 3D. Несмотря на это, многие так и не обратили внимание на довольно странный ляп, свидетельствующий о вопиющем невежестве американцев.

Если смотреть фильм достаточно внимательно, то можно заметить, что Роуз и Джек, как и многие другие пассажиры, длительное время находились в воде, наполнившей «Титаник». При этом они выглядели и вели себя так, будто океанская вода теплая. Когда же герои оказались вне судна в той же самой воде, то тут же начали замерзать насмерть.