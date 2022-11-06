Вопиющая несправедливость: почему песню «Есть только миг» растоптали в СССР

Картина «Земля Санникова» стала известна не только благодаря захватывающему сюжету и прекрасной игре актеров. Полюбилась зрителям и музыка в фильме, а в особенности заглавная песня «Есть только миг». Однако руководство страны было не в восторге от философской композиции.

Дело в том, что автором музыки стал композитор Александр Зацепин, а стихи написал поэт Леонид Дербенев. Зацепин во время выхода картины считался выдающимся советским музыкантом и был любим руководителями партии. Однако спустя несколько лет после премьеры картины он женился на француженке и переехал во Францию, что не оставили без внимания чиновники.

Сразу после его отъезда в газете «Труд» была опубликована статья, осуждающая знаменитую песню. Но так как в музыке найти что-то неприемлемое было сложно, то авторы материала решили сконцентрироваться на словах. Они назвали песню «гимном слабых духом людей», ведь нельзя жить одним днем, а необходимо смело смотреть в будущее.

Критика композиции дошла до такого уровня, что Дербенева, который никуда не уезжал и продолжал жить в СССР, даже не взяли в Союз писателей. Партия постановила, что он пишет вредные стихи и не может состоять в важной организации.

Однако зрители продолжали слушать знаменитую песню. Не так давно «Есть только миг» вошла в список самых любимых отечественных мелодий прошлого века и известна практически каждому зрителю страны.