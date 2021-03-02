«Вообще никаких отличий, одно лицо»: Татьяна Арнтгольц показала редкое фото с сестрой-близнецом

Звезда сериала «Ласточкино гнездо» Татьяна Арнтгольц недавно удивила фанатов совместным снимком со своей сестрой Ольгой. Сестры-близняшки впервые появились на телеэкранах в начале нулевых в сериале «Простые истины». С тех пор они выбрали для себя актерскую карьеру.

38-летняя актриса опубликовала в своем микроблоге трогательный снимок, на котором она позировала с сестрой, похожей на нее как две капли воды. Татьяна отметила, что сделала это в честь наступления весны. «Наш с тобой месяц, любимая моя младшая Ольга Арнтгольц, и наше любимое время года! С весной!» — эмоционально подписала публикацию знаменитость.

Поклонники были впечатлены семейным кадром и поразились сходству сестер. Они отметили, что их практически невозможно отличить. «Где из вас кто? Я вас не различаю», «Очень похожи», «Не вижу отличия вообще. Красотки», — радостно отмечали пользователи Сети в комментариях под публикацией.

В ближайшее время сестры отметят свой день рождения. Несмотря на то, что они родились в один день, Татьяна считает себя старшей сестрой. Обе актрисы имеют довольно внушительный список работ в кино, однако фильмография Татьяны немного богаче, чем у ее сестры. Это связано с тем, что Ольга предпочитает работать в театре.