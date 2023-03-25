Вообще не узнать: как сейчас выглядит красавица Настя из «Возвращения Будулая»

Благодаря выразительной колоритной внешности Матлюбе Алимовой доставались роли загадочных девушек. И одной из ярких картин с ее участием стала мелодрама «Возвращение Будулая». В ней восточная красавица сыграла цыганку Настю, безответно влюблённую в главного героя.

Эта роль принесла актрисе всесоюзную популярность. Однако всего через несколько лет ей пришлось вернуться в Узбекистан, поскольку в 90-е годы весь кинематограф пришел в упадок. Спустя годы она все же вернулась и снялась ещё в нескольких проектах.

Тем не менее сегодня для Матлюбы актёрская карьера отошла на второй план. Женщина нашла утешение в вере и теперь живет в монастыре. Поэтому поклонники вряд ли могут ждать премьеры нового фильма с ее участием. К тому же артистка сменила имидж, а ее образы стали более спокойными и элегантными. Теперь без яркого макияжа и массивных украшений в ней уже не узнать ту цыганку из советской мелодрамы.