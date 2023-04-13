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Вообще не узнать: ахнете, увидев Олега Табакова в его первой роли

13 апреля 2023 11:00
Вообще не узнать: ахнете, увидев Олега Табакова в его первой роли

Его внешность многих сводила с ума.

На планете, наверное, нет ни одного человека, который бы в свое время не восхищался Олегом Табаковым. Харизматичный юноша, который уже с раннего возраста получил массу внимания. Давайте поговорим сегодня о том, как он выглядел в молодости и почему его внешность произвела такой фурор.

Свою молодость и юность Олег провел в скитаниях по различным прослушиваниям, которые не всегда заканчивались успехом. Но в итоге он все-таки стал звездой и перестал гулять с компанией «отбросов».

Вообще не узнать: ахнете, увидев Олега Табакова в его первой роли

В 1960 году на экраны вышел фильм под названием «Шумный день», где Олег Табаков играл роль мальчишки. Нр есть то, о чем знает лишь малый процент любителей его творчества. Олег играл не только мужские, но и женские роли. Спектакль «Всегда в продаже» одарил Олега Табакова ролью буфетчицы Клавы.

Почему же его так любили юные девушки? Его внешность не была чем-то удивительным — смазливый парень с миловидным лицом. У него была харизма, которая и цепляла многих девушек. Однако в свои лучшие годы он оставался настоящим красавцем и статным мужчиной.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Тугой узел», 1956-1957, 1988
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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