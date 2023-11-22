«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»

Ульяна Иващенко стала заложницей одной роли. Впервые на съемочную площадку она попала в возрасте пяти лет. Но в скольких бы проектах ни снялась артистка, для большинства она так и останется Женей Ковалевой из сериала «Сваты».

Актриса засветилась в двух сезонах, а после покинула каст. О причинах своего ухода знаменитость подробно не рассказывает. Однажды она призналась, что у нее началась звездная болезнь, из-за чего на площадке случались неприятные ситуации.

Как бы там ни было, Иващенко совсем не жалеет о том, что прекратила работу над картиной. Любые упоминания о ней вызывают у красотки лишь раздражение. «Вообще не люблю, когда спрашивают: она снималась в „Сватах?“» — пожаловалась однажды звезда.

Она больше не хочет развивать актерскую карьеру и позиционирует себя как блогер. Большим количеством подписчиков в социальных сетях Ульяна пока похвастаться не может, но тем не менее отказываться от ведения своего блога не собирается.