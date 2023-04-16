Вообще не изменился: гляньте, каким был Чича из «Ольги» в первом классе

Сериал «Ольга» — одна из немногих русских кинокартин, которая смогла покорить сердца миллионов женщин. Шикарная постановка, интересный сюжет, кульминационные моменты и актерский состав сделали свое дело. И наверняка каждый зритель помнит актера, сыгравшего роль Чичи в сериале.

Тимофей Зайцев — любимчик многих женщин. Совсем недавно на своей странице в соцсети Тимофей Зайцев выложил публикацию с фотографией первоклассника, который держит в руках букварь. Его пост заставил многих читателей задуматься о быстротечности времени и о том, как давно они были маленькими.

Глядя на детское фото Зайцева, можно подумать, что его внешность абсолютно не изменилась. И это правда. Маленькие губы, выразительные глаза и слегка торчащие ушки вызывают умиление поклонниц.

Под своим постом Тимофей Зайцев указал на специальный фонд, который помогает собирать деньги на помощь детям. Он отметил, что лучше купить 1 цветок на первое сентября, а оставшиеся деньги передать фонду, чем выкинуть кучу денег на то, что завянет через два дня.