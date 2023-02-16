Воображению нет предела: под каким именем Киану Ривз планировал покорять Голливуд

На заре своей карьеры Киану Ривз встал перед весьма непростым выбором. Актеру не удалось избежать участи большинства коллег по цеху, однако он сумел выйти из непростой ситуации победителем.

В 80-е, когда Ривз только планировал покорять Голливуд, его агент выступил с необычным предложением. Менеджер заявил, что Киану следует подумать над другим вариантом своего имени, поскольку настоящее довольно «экзотичное».

Будущий артист не стал противиться этой идее, и тогда начался долгий и мучительный поиск псевдонима. В итоге звезда «Матрицы» пожелал, чтобы его называли Чак Спадина. Ривз уточнил, что ему действительно понравилось это имя, поэтому он надеялся, что агент утвердит его. Вот только этого не случилось.

Все познается в сравнении — агенты артиста поняли, что Киану Ривз звучит не так уж и плохо. И поклонники знаменитости с этим точно согласны.