Вонзят нож в спину и глазом не моргнут: самые подлые знаки Зодиака

В детстве мы терпеть не могли подлых злодеев из любимых мультфильмов и сказок. К сожалению, коварные и корыстные персоны встречаются не только в художественных произведениях, но и в реальном мире. Распознать их сразу удается далеко не всегда - они тщательно маскируются под доброжелательных друзей, да так искусно, что никто не заподозрит их в лицемерии. По мнению астрологов, шанс избежать встречи с подлецом все-таки есть - самые главные предатели рождаются под конкретными знаками зодиака.

Рак

Представители водного знака кажутся мягкими, плюшевыми, безобидными существами, неспособными на подлость. В общем-то, так оно и есть - до тех пор, пока Рака кто-нибудь не обидит.

Чтобы восстановить справедливость, уроженец этого знака может пойти на самые крайние меры и отомстить так жестко и бескомпромиссно, что обидчик горько пожалеет о своем поступке.

Дева

Еще один знак зодиака, наделенный безупречной репутацией и в то же время способный на козни, это Дева. Так же, как и Рака, толкнуть представителей земной стихии на подлость может личная обида. Самое страшное, что устроить подлянку Дева может так ювелирно, что никто и никогда не заподозрит ее в причастности. Уроженцы этого знака всегда выходят сухими из воды.

Скорпион

Пожалуй, самый мстительный и грозный знак зодиака, с которым по-настоящему опасно связываться - это Скорпион. Представитель водного знака - мастер подлых подстав, он не пожалеет времени, сил и ресурсов для того, чтобы превратить жизнь своей жертвы в настоящий кошмар.

Кстати, для того, чтобы затеять месть, ему не нужно давать особого повода - того факта, что вы не нравитесь Скорпиону, для него вполне достаточно.

Козерог

Уроженцы земного знака, как правило, идут на подлость в тех случаях, когда кто-то перешел им дорогу на профессиональном поприще. Поскольку Козерогу важно чувствовать себя авторитетным и незаменимым сотрудником, который рано или поздно займет высшее место в компании, он не потерпит конкуренции и непременно решит устранить соперника.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, пользуются тем, что их никто не заподозрит в двуличности. Они делают гадости исподтишка, с детской радостью наслаждаясь произведенным эффектом.