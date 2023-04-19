Вонзила нож в спину любимого: всплыла правда о предательстве Татьяны Навки

Татьяна Навка и Александр Жулин стали мужем и женой в 2000 году. Знаменитости считались одной из самых эффектных пар в отечественном спорте, но спустя 10 лет совместной жизни они, к удивлению поклонников, неожиданно объявили о разводе. При этом о причинах расставания знаменитости решили рассказать публике далеко не сразу.

Как оказалось, прославленный тренер не был верен своей жене. Он изменял Навке, которая не смогла принять предательство. Поэтому, как только она вернулась с мужем из США обратно в Россию, то решила отомстить.

Как стало известно в шоу «Секрет на миллион», Навка начала роман с Маратом Башаровым, который был ее партнером в шоу «Ледниковый период». Она не скрывала своих отношений от мужа, пытаясь таким образом проучить неверного супруга. И ее шаг в итоге привел к их разводу, а уже спустя некоторое время она познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и стала его женой.