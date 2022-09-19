Вонзил нож в спину: какую неприглядную правду россияне не знали о ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо начал актерскую карьеру еще в возрасте 16 лет и с тех пор тщательно отбирал фильмы, в которых надеялся принять участие. Причем рабочие амбиции актер ставил даже выше дружбы. Так произошло и со съемками фильма «Берсерк», которые несколько лет назад запустил Мэл Гибсон. Актер и режиссер задумал снять историческую ленту о викингах и предложил главную роль давнему знакомому — ДиКаприо. Леонардо с радостью согласился на совместную работу.

Однако потом Гибсон позволил себе ряд неоднозначных высказываний: запись с его расистскими словами была слита в Сеть. Разразился огромный скандал, актера осудили и коллеги, и поклонники. И ДиКаприо тоже не встал на сторону друга, поспешив спасти собственную репутацию. Он не стал комментировать поведение Гибсона, но спешно отказался от работы с ним. По официальной версии, у Леонардо не осталось свободного времени на съемки.

Как бы то ни было, а решение актера оказалось правильным. Карьера Гибсона после его тирад серьезно пострадала, а «Берсерк» и вовсе не был снят. Тогда как ДиКаприо появляется лишь в успешных проектах и по сей день.