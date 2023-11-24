Вонючее и кислое: для советских детей не было ничего лучше этого странного лакомства

Нынешняя ребятня никогда бы не подумала, что это можно есть.

Магазины в эпоху СССР не могли похвастаться изобилием продуктов. Однако в семьях с детьми родители старались, чтобы рацион был максимально разнообразным. На столе всегда находилось место для овощей и фруктов, круп, мяса и даже сладостей.

Но детям хотелось необычных гастрономических изысков. Их поиски в итоге приводили ребят на улицу. Самым любимым лакомством малышей стала муравьиная кислота. Причем добывать ее нужно было довольно варварским методом.

Достаточно было взять палочку, хорошенько смазать ее слюной и засунуть в подходящий муравейник. Испуганные насекомые тут же выпускают кислоту на предмет, который их побеспокоил. После этого дети с удовольствием облизывали палочку.

Вещество, которое выделяли муравьи, обладало довольно резким ароматом и кислым вкусом. Это сочетание очень нравилось детям: иногда, чтобы его добиться, они просто лизали насекомых.

К счастью, для здоровья это было абсолютно безопасно. Кислота быстро выводится из организма и не оказывает на него заметного действия.