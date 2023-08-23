Волшебство какое-то: что больше всего удивляет в истории болезни Заворотнюк

Самая известная телевизионная няня страны Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с одним из наиболее агрессивных видов рака — глиобластомой. Это онкологическое заболевание, поражающее мозг и, как правило, вызывающее быстрое распространение метастазов. Обычно пациенты с таким диагнозом не живут более двух лет.

Но актриса стала исключением. Она попала в 2%, которым удалось перешагнуть рубеж в четыре года. Как рассказал изданию Woman врач-онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, причин у таких поразительных результатов может быть несколько, но более точно сказать без карты пациента нельзя.

Во-первых, успех лечения зависит от того, насколько рано диагностировали заболевание. Во-вторых, от того, какой именно метод и препараты выбрали врачи. Наконец, важно, как именно реагирует на лечение организм. Однако даже в случаях, когда удается достичь значимых успехов, болезнь обычно отступает ненадолго.