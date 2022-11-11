Волшебный тест: каким магическим существом вы могли бы быть?

С незапамятных времен героями сказок и легенд, помимо людей и животных, были магические существа - василиски, драконы, феи и многие другие. “Фантастические твари”, подробно описанные сказителями, поэтами и писателями, в деталях нарисованные художниками, конечно же, будоражили воображение слушателей и читателей, как в старину, так и в наше время. Людям хотелось знать - действительно ли существовали такие необычные создания или все это только вымысел? Что касается драконов, то исследователи дают однозначный ответ - нет, в действительности их не было. Ни одно реально существующее животное не могло обладать такими обязательными для дракона качествами, как наличие нескольких голов, или умение извергать из себя пламя. А вот крупные летающие рептилии действительно жили в мезозойскую эру - согласно расчетам ученых, размах крыльев птеранодона насчитывал более 15 метров. Кстати, в честь фантастических существ назвали нескольких реальных животных - например, гигантские вараны, обитающие на Малых Зондских островах, носят наименование комодских драконов.

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