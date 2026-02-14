Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте

Когда посмотрите трейлер «Сказки о царе Салтане» Сарика Андреасяна, сразу поймете, что остров Буян здесь существует как полноценный герой. Волшебный город, в котором творятся всякие волшебные вещи, должен выглядеть так, чтобы зритель поверил в чудо. Создатели фильма подошли к этому вопросу с размахом.

Съемки растянулись на год с лишним и прошли в несколько этапов. Натурные сцены снимали на юге — в Геленджике, где Черноморское побережье сыграло роль океана, по которому плывет бочка с царицей и Гвидоном. Позже группа перебралась в Подмосковье: там на площади около 3000 квадратных метров построили тот самый остров Буян — царство князя Гвидона.

Над декорациями трудились больше ста человек: каждый дом, башня и мост делались вручную, чтобы передать сказочную атмосферу.

Финальный этап проходил в огромном павильоне в Новой Москве, где возвели интерьеры дворца Салтана и пристани. Актер Алексей Онежен, сыгравший Гвидона, признавался, что, когда впервые зашел туда, у него «сердце екнуло» — настолько масштабным получился результат.

Художник-постановщик Илья Широков придумал для двух миров разную визуальную палитру. Мир Салтана — теплый, земной, с золотом и красным цветом, вдохновленный русской храмовой архитектурой. А мир Гвидона и Царевны-Лебедь — холодный, сказочный, в серебре и оттенках морской волны, с крыльями, ракушками и жемчугом.

Кстати, у острова Буян, который описывал Пушкин, есть реальный прототип. Историк Вадим Вилинбахов считал, что Александр Сергеевич вдохновлялся островом Рюген в Балтийском море.

В древности там проживало славянское племя руянов, и сам остров назывался Руян. Арина Родионовна, няня поэта, была родом с северных земель, где еще помнили эти легенды. Так что, глядя на экранный Буян, мы видим не просто фантазию художников, а отголосок настоящей славянской истории.