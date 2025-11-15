Волшебное место России: не поверите, но «Горыныча» снимали на натуре — идеальные сосны и озера нашлись в одном городе

Осенний прокат 2025 года внезапно засиял по-детски ярко — «Горыныч» не просто вышел в кино, а сразу стал хитом проката. Фильм не опирается на готовую сказку: Сергей Сельянов придумал новую историю, но оставил в ней все, что любят в русском фольклоре.

Сюжет разворачивается вокруг матроса Лехи, который после шторма оказывается в другом мире и знакомится с маленьким дракончиком Горынычем. Вместе они спасают волшебное княжество, переживают приключения и — по классике — находят любовь и себя. А локации, в которых ожила эта история, достойны отдельного обсуждения.

Где такие сосны?

Основная часть фильма рождалась в Санкт-Петербурге. На «Ленфильме» команда возвела масштабные декорации: дворец, деревенская избушка, сделанные не «как на картинке», а так, чтобы в них реально чувствовалась атмосфера русских сказок. Некоторые музыкальные сцены, например, самый запоминающийся «Курьеры», снимали прямо на улицах Северной столицы.

Съемочная группа выезжала в Ленинградскую область, чтобы запечатлеть сосновый лес под Сестрорецком и окрестности Зеленогорска. Все это стало природной основой сказочного мира. Лес там действительно выглядит так, будто волшебство живет где-то между деревьев.

С особой теплотой создатели проекта вспоминают Тобольск. Именно там снимали уличные сцены княжества: город уже появлялся в филье «По щучьему велению», и теперь стал домом для новой истории.

Декорации в парке «Тобол» творчески переработали, фактически дав им вторую жизнь. Судя по словам, исполнительного продюсера Натальи Смирновой, про эту локацию вспомнили сразу:

Когда мы покидали Тобольск после съемок «По щучьему велению», казалось, мы прощаемся с ним навсегда. Но вот мы вернулись!

Съемки были непростыми

Работа на фильмом проходила этим летом. Дмитрию Куличкову приходилось работать в тяжелых доспехах под летним солнцем. Погода вмешивалась регулярно: это же Питер. Сцены с батискафом из-за шторма пришлось срочно переносить с Финского залива на спокойное озеро в Ленобласти.

Компьютерную графику использовали точечно: для подводного мира и, конечно, чтобы оживить самого Горыныча. В остальном получилось максимально «правдивое» кино, построенное на декорациях, реальных местах и большом количестве труда. После просмотра хочется выбраться на рыбалку, как минимум.

