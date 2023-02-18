Волшебная внешность: вы ахнете при виде ребенка модели альбиноса из Грузии

Когда в семье грузинского политика родился сын с невероятно бледной кожей, светлыми глазами и абсолютно белыми волосами, то молодые родители поначалу недоумевали. Однако быстро выяснилось, что у мальчика альбинизм из-за которого он и стал обладателем уникальной внешности.

Бера Иванишвили с самого детства чувствовал себя особенным, и на то были свои причины. Он был предрасположен к творческой деятельности и рано увлёкся музыкой. Благодаря этому сегодня он сочиняет трогательные песни, которые покорят сердца сотен тысяч слушателей.

Помимо этого, молодой человек не забывает развиваться и в других направлениях. Например, в качестве модели, чья внешность вызывает лишь восторг.

Личная жизнь Бера тоже сложилась удачно, и сегодня он может гордо называть себя отцом прекрасного ребёнка. Однако многие его поклонники ожидали, что и сын унаследует ген альбинизма. Впрочем, вероятность этого была невелика, поэтому малыш оказался вполне обычным, но все равно очень красивым.