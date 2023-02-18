Волшебная и таинственная: вот как выглядит французская афиша «Ежика в тумане»

Не секрет, что популярность и кассовые сборы любого фильма зависят не только от сценария или актёрского состава, но и от продуманной рекламной кампании, которая должна привлечь внимание потенциальных зрителей. Именно поэтому трейлеры и афишы играют важную роль в продвижении любого кино.

В этом ремесле особенно отличились французы, которые даже для зарубежных картин создавали особые рекламные плакаты. Например, для советского мультфильма «Ёжик в тумане» они придумали в равной степени красивый и загадочный постер.

На нем изображена лошадь, которая, кажется, парит в ночном небе усеянном, маленькими звездами.

Золотые буквы напоминают Луну и только дополняют волшебную атмосферу ночи. Кроме того, на афише преобладают темно-синие и голубые оттенки, которые завораживают и даже успокаивают смотрящего, напоминая о сказочных сновидениях.