Волосы выпадали клочьями: судьба Маргариты Тереховой ужаснет каждую россиянку

На съемочной площадке актрисам постоянно приходится мучиться ради красивого образа. Так, великолепная Маргарита Терехова немало настрадалась во время работы над легендарными «Мушкетерами».

Актриса всегда славилась своими роскошными волосами, которые были ее главным украшением и своеобразной визитной карточкой. Но однажды ей пришлось расстаться со своей прекрасной шевелюрой. Дело в том, что для создания восхитительной прически Миледи Терехова была вынуждена проходить каждый день через экзекуцию.

Ее пряди закручивали раскаленными щипцами, которые прожигали локоны актрисы. К концу съемок от шикарных волос артистки почти ничего не осталось — они выпадали клочьями после регулярных жестоких процедур.

На экране прическа смотрелась эффектно и впечатляюще, а многие даже были уверены, что эти кудри — парик, а не собственные локоны актрисы. Безусловно, образ роковой Миледи получился ярким, колоритным и харизматичным. Но лишь одна Терехова знает, чего ей стоила эта роль.