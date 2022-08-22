Волосы встают дыбом: родственники Дедюшко подло обошлись с его дочерью после смерти

Ксения осталась один на один со своей бедой.

Осенью 2007 года авария унесла жизнь Александра Дедюшко и всей его семьи. Единственной выжившей осталась дочь Ксения, которая родилась в предыдущем браке актера. Первые официальные отношения Дедюшко с Людмилой Томилиной просуществовали порядка 5 лет.

После развода бывшим супругам удалось помириться и поддерживать дружеские отношения. Людмила даже находилась в приятельских отношениях со второй супругой Александра – Светланой Чернышковой. А вот дочь Ксения тяжело переживала разрыв родителей и не могла простить отца за предательство. Лишь незадолго до трагедии отец и дочь сумели простить друг друга.

Несмотря на то, что Ксения была прямой наследницей покойного Александра Дедюшко, после смерти ей ничего не досталось. Родственники Чернышковой быстро прибрали к рукам все имеющееся имущество, включая недвижимость в Липецкой области и квартиру в Москве, сообщалось в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».

Даже награду отца «За лучшую мужскую роль», которую она хотела забрать на память, ей так и не отдали. Родственники Светланы выманили у девушки 200 тысяч рублей, но так и не передали ее. Много раз суды подтверждали право несовершеннолетней Ксении на долю наследства, но ничего не менялось. Отчаявшись добиться справедливости, Ксения официально отказалась от всех своих долей.