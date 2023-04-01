Волосы встанут дыбом: во сколько обошлась Горбункову поездка за границу
Его жена могла бы исполнить свою мечту.
Когда советские граждане планировали свой отпуск, они могли рассчитывать на помощь профсоюза, который занимался распределением путёвок. Но главный герой комедии «Бриллиантовая рука» почему-то выбрал для себя другой путь.
Семен Горбунков самостоятельно накопил на морской круиз.Такое путешествие считалось одним из самых дорогих в те времена, а цены на приобретение тура варьировались от 800 до 1200 рублей. Почти в два раза меньше стоила шуба из нутрии или ее французский искусственный аналог «из пантеры». Об этой одежде так мечтала супруга героя Нина, но вместо этого, возлюбленный решил отправиться в долгожданный отпуск.
За эти деньги также можно было купить мотоцикл «ИЖ-Юпитер 3», цена которого составляла 740 рублей. А за холодильник «Бирюса-17» надо было заплатить ещё меньше. Да и продукты тогда стоили гораздо дешевле, поэтому Горбунков мог купить целую гору яиц и хлеба.