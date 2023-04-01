Волосы встанут дыбом: во сколько обошлась Горбункову поездка за границу

Когда советские граждане планировали свой отпуск, они могли рассчитывать на помощь профсоюза, который занимался распределением путёвок. Но главный герой комедии «Бриллиантовая рука» почему-то выбрал для себя другой путь.

Семен Горбунков самостоятельно накопил на морской круиз.Такое путешествие считалось одним из самых дорогих в те времена, а цены на приобретение тура варьировались от 800 до 1200 рублей. Почти в два раза меньше стоила шуба из нутрии или ее французский искусственный аналог «из пантеры». Об этой одежде так мечтала супруга героя Нина, но вместо этого, возлюбленный решил отправиться в долгожданный отпуск.

За эти деньги также можно было купить мотоцикл «ИЖ-Юпитер 3», цена которого составляла 740 рублей. А за холодильник «Бирюса-17» надо было заплатить ещё меньше. Да и продукты тогда стоили гораздо дешевле, поэтому Горбунков мог купить целую гору яиц и хлеба.